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جديد المحليات > “سعود الطبية” تقدم إرشادات عامة عن الطعام للطفل المصاب بالسكري
15/11/2022   7:09 ص

“سعود الطبية” تقدم إرشادات عامة عن الطعام للطفل المصاب بالسكري

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قدمت مدينة الملك سعود الطبية، مجموعة من الإرشادات العامة التي يجب الالتزام بها مع الطفل المُصاب بالسكري على مستوى التغذية الصحية.

وأوضحت المدينة، أن تلك الإرشادات تتضمن ضرورة تثقيف الطفل فيما يخص اختيارات الغذاء الصحي لتعريفه بأهمية تناول الغذاء الصحي، إلى جانب تناول جميع أفراد العائلة نفس الطعام الصحي الذي يتناوله الطفل المُصاب.

وشملت الإرشادات الانتظام في زيارة أخصائي التغذية، مع ضرورة التأكد من إدخال الأطعمة المُفضلة للطفل ضمن الخطة الغذائية الخاصة به، وكذلك الإكثار من تناول الخضراوات والحبوب الكاملة. وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى أهمية الحفاظ على نظام غذائي متوازن يحتوي على 6 وجبات أساسية وخفيفة مع الالتزام بمواعيد تلك الوجبات، إلى جانب تحفيز النشاط البدني لدى الطفل باعتدال، والابتعاد قدر الإمكان عن تناول الحلويات والسكريات والأطعمة المعلبة ورقائق البطاطس.

السكري

“سعود الطبية” تقدم إرشادات عامة عن الطعام للطفل المصاب بالسكري

جديد المحليات
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