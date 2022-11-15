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جديد المحليات > بالفيديو والصور.. ولي العهد يصل إندونيسيا لرئاسة وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين
15/11/2022   7:09 ص

بالفيديو والصور.. ولي العهد يصل إندونيسيا لرئاسة وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين

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وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم (الثلاثاء) لمقر انعقاد قمة قادة دول مجموعة العشرين  لرئاسة وفد المملكة في المنعقدة في مدينة بالي إندونيسيا.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله لمطار نغوراه راي الدولي في بالي، الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية في جمهورية إندونيسيا لاهوت بنسار.

ورافق الأمير محمد لدى وصوله وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، والأمير سعود بن سلمان.

كما ضم الوفد المرافق كذلك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد العيبان، ووزير التجارة والإعلام المكلف ماجد القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان. وفق “أخبار 24”.

كما رافق ولي العهد أيضاً وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، ووزير الصحة فهد الجلاجل، وسكرتير ولي العهد بندر بن عبيد الرشيد، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي.

بالفيديو والصور.. ولي العهد يصل إندونيسيا لرئاسة وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين

جديد المحليات
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