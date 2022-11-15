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جديد المحليات > برعاية خادم الحرمين.. أمير “الرياض” يفتتح الدورة العاشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي
15/11/2022   7:08 ص

برعاية خادم الحرمين.. أمير “الرياض” يفتتح الدورة العاشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي

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افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، اليوم (الإثنين)، أعمال الدورة العاشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين.

وألقى أمير الرياض خلال الحفل كلمة، أكد خلالها أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى منذ انطلاق دورته الأولى في 2003، تمثل أكبر دعم لأعماله وأنشطته في تعزيز الاقتصاد الوطني، ورفع استجابته لمواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية. وفق “أخبار 24”.

كما نوَّه بالدعم الذي يلقاه المنتدى من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشددًا على نهج المنتدى وما يتبناه من تعميق وتعزيز المشاركة الواسعة من رجال وسيدات الأعمال والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين والمتخصصين في أعمال المنتدى.

أمير الرياض

أمير الرياض

برعاية خادم الحرمين.. أمير “الرياض” يفتتح الدورة العاشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي

جديد المحليات
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