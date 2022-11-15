“نزاهة”: ضبط قاضٍ أثناء تسلمه 500 ألف ريال رشوة مقابل السعي في إصدار حكم قطعي بالمدينة

أوقفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” قاضياً بمحكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغ 500 ألف ريال من أصل مبلغ 4 ملايين ريال.
وأوضحت أن المتورط إبراهيم بن عبدالعزيز الجهيني، اتفق على تلقي هذا المبلغ من أحد المواطنين مقابل السعي في إصدار حكم مكتسب القطعية في دعوى مقامة لدى المحكمة العامة بإحدى المناطق.
ونوهت إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحق المتورط وفق ما تقضي به الأنظمة والمعلومات.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون. وفق “أخبار 24”.