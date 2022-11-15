أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الثلاثاء)، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر الماضي بنسبة 3.0 % مقارنة بنظيره من العام الماضي.
وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.4%، وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 3.3%، مضيفة أن الأغذية والمشروبات تعد المؤثر الأكبر في زيادة التضخم في شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنظيره من العام الماضي.
كما أرجعت سبب ارتفاع قسم الأغذية والمشروبات إلى ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.6%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.1%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر أكتوبر 2022م، نظرا لوزنه في المؤشر 18.8%.
وأشارت إلى أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفع بنسبة 3.3%؛ متأثرا بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 3.7%، مبينة أن قسم النقل سجل ارتفاعا بنسبة 4.4%؛ متأثرا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 5.8%.
كما سجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعا بلغت نسبته 0.9% متأثرا بارتفاع أسعار استئجار صالات الأفراح بنسبة 8.5%، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 6.8%، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 6.8%، وسجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بنسبة 2.9%، متأثرا بارتفاع نفقات استئجار الاستراحات والمخيمات بنسبة 15.1%.
في حين انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.2% ؛ متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 2.5%.
وذكرت الهيئة أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2022 ارتفع بنسبة 0.2%، مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، مضيفا أن مؤشر التضخم الشهري تأثر بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى والأغذية بنسبة 0.9%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 1.1%.
ونوهت بارتفاع أسعار كل من قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.4%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 0.3%، وقسم التعليم بنسبة 1.9%، وقسم الاتصالات بنسبة 1.2%، وقسم النقل بنسبة 0.1%، وقسم الصحة بنسبة 0.1%.
من جانب آخر، انخفضت أسعار كل من قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.6%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.2%، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.5%.
وفق “أخبار 24”.