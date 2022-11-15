منتدى الرياض الاقتصادي يناقش ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وأثره على الاقتصاد الوطني

بدأت جلسات اليوم الثاني لمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،
وتستعرض جلسة اليوم (الثلاثاء)، دراسة حول “ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية”، بحضور وزير النقل صالح الجاسر.
الآثار المترتبة على زيادة ربط السكك الحديدية في المملكة
وناقشت الجلسة الآثار المترتبة على زيادة ربط السكك الحديدية في المملكة والتي تسهم في زيادة الناتج المحلي الخاص بالنقل والتخزين والاتصالات من 64 مليار ريال في 2010م إلى 171 مليار ريال في 2018م، وزيادة سنوية قدرها 4%- في أعداد المسافرين عبر السكك الحديدية خلال الفترة ما بين 2010م إلى 2021م ليصل إلى 2.202.065 راكب.
وبلغ متوسط معدل النمو السنوي في المنشآت السياحية 2% لتصل إلى 796.129 منشأة في عام 2016م، وزيادة مطردة في الفنادق والشقق المفروشة بمعدل 28% لتصل إلى 7.112 في عام 2018م.
ملخص توصيات دراسة “ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية”
شملت ثاني جلسات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة عدة توصيات لدراسة ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية.
وجاء ملخص التوصيات كالتالي: ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وعلى وجه التحديد مناطق الجنوب، ومناطق الشمال الغربي والشرقي، وربط المدن الكبرى بالخطوط السريعة، والتوصية بربط الشبكة المحلية بالشبكات المجاورة، إضافةً إلى إعادة تأهيل الخطوط الحديدية التاريخية لأغراض السياحة.
كما توصي الدراسة بتطوير الأنظمة التشريعية، والاستثمار في أنظمة الربط المتكاملة، والتركيز على توفير الامتيازات التي تستهدف شراكات القطاع الخاص، وتوطين صناعات السكك الحديدة، والتركيز على توفير الامتيازات التي تستهدف شراكات القطاع الخاص، وتوطين صناعات السكك الحديدية.
وكان أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، قد افتتح أمس (الإثنين)، أعمال الدورة العاشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين.
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— منتدى الرياض الاقتصادي (@RiyadhEF1) November 15, 2022
وفق “أخبار 24”.