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رياضة > تأجيل موعد مباراة الأخضر وكرواتيا إلى الثالثة عصر الغد
15/11/2022   1:51 م

تأجيل موعد مباراة الأخضر وكرواتيا إلى الثالثة عصر الغد

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اتفق الجهاز الفني للمنتخب الوطني ونظيره المنتخب الكرواتي على تأخير موعد بداية المباراة الودية المقرر إقامتها بين المنتخبين غدا (الأربعاء)، لتقام عند الثالثة عصرا بدلا من الواحدة ظهرا.

جاء ذلك القرار، لإتاحة الفرصة للمنتخبين للعب في أجواء أقل حرارة.

يذكر أن المباراة تمثل آخر وديات المنتخب الوطني قبل التوجه إلى قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم، حيث يستهل المنتخب مبارياته يوم 22 نوفمبر الجاري بمواجهة الأرجنتين، ثم منتخب بولندا يوم 26، قبل أن يختتم مباريات المجموعة بمواجهة المكسيك يوم 30 نوفمبر. وفق “أخبار 24”.

تأجيل موعد مباراة الأخضر وكرواتيا إلى الثالثة عصر الغد

رياضة
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