أظهرت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض 20 حالة عن المسجلة أمس.
وأوضحت أنه بذلك يرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 824747 حالة إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس بلغت 160 حالة منذ أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 811826 حالة تعافي.
وأشارت إلى ارتفاع معدل الـوفيات، حيث تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9438 حالة وفاة.
في المقابل انخفضت الحالات الحرجة ببمقدار 8 حالات، لينخفض العدد الإجمالي للحالات الحرجة المنومة بالعنايات المركزة إلى 73 حالة.
وفق “أخبار 24”.