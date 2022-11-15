أوصت وزارة الصحة بـ6 وسائل ضرورية لوقاية الأطفال من الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا الموسمية.
وأوضحت الوزارة في رسالة توعوية لها بأن أبرز وسائل وقاية الأطفال من الأمراض التنفسية مثل الإنفلونزا وغيرها، هي: غسل اليدين بشكل صحيح ومتكرر بعد استخدام الحمام وبعد لمس الأنف.
ولفتت إلى أهمية تناول الفواكه والخضار لتعزيز الجهاز المناعي للأطفال، وشرب الطفل ما يكفي من احتياجاته من الماء لحمايته من الجفاف ومضاعفاته، وأخذه احتياجاته من النوم لمساعدته على مواجهة المرض بشكل أفضل.
وشددت على أهمية تغطية الفم أثناء السعال لمنع وصول رذاذ المصابين بالعدوى إليه، وكذلك الحصول على لقاحات الأنفلونزا وكوفيد 19 للمساعدة في الوقاية من المرض.
وفق “أخبار 24”.