تنظم مجلة “هي” فعالية الفن والموضة والثقافة “هيَ هَب” للسنة الثانية على التوالي، عبر برنامج يمتد لثلاثة أيام، بدءًا من الثامن حتى العاشر من ديسمبر هذا العام في حي جاكس بالدرعية. وكانت قد انطلقت الفعالية بنسختها الأولى في العام المنصرم 2021، أما النسخة الثانية فستتضمن المزيد من التجارب والأنشطة التفاعلية والإبداعية والجلسات الحوارية والمعارض بعد النجاح الذي حققته الفعالية في نسختها الأولى.
وبمناسبة الذكرى الثلاثين لانطلاق مجلة “هي”، تستضيف “هيَ هَب” مواهب عالمية لتقديم ورش عمل وجلسات حوارية تتناول موضوعات متنوعة، وبمساحةٍ تمثّل ثلاثة أضعاف مساحة فعالية العام الماضي. وإلى جانب ذلك، ستوفر الفعالية للضيوف والزوار معارض مصاحبة وتجارب تفاعلية، وعروضًا موسيقية حية يؤديها نخبة من الفنانين والشخصيات الاستعراضية العالمية، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن البرنامج قريبًا.
وفق “أخبار 24”.