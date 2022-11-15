أعلن برنامج حساب المواطن بدء تلقي طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 60 الخاصة بالدعم المخصص لشهر نوفمبر .
وأوضح البرنامج أنه يستقبل طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم لتلك الدفعة من خلال البوابة الإلكترونية التابعة له.
يذكر أن البرنامج أعلن قبل أيام إيداع 3.5 مليار ريال مخصص دعم نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.