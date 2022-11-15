الراجحي: انخفاض البطالة إلى 9.7%.. وارتفاع عدد السعوديين في القطاع الخاص إلى 2.2 مليون

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، إن عدد السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص ارتفع إلى 2.2 مليون.
وأوضح الراجحي خلال ترؤسه ثالث جلسات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة اليوم (الثلاثاء)، أن نسبة البطالة انخفضت إلى 9.7% وهو معدل تاريخي لم يتم تحقيقه منذ 20 عاما كما أن الوزراة تعمل على الوصول إلى الرقم المستهدف في 2030م وهو نسبة 7%.
وأشار إلى أنه جرى في عام 2021 إطلاق 32 قرار توطين نوعي لمهن متخصصة مثل الطب والأسنان والصيدله والمهندسين والمحاسبه، مبيناً ان الوزارة تستهدف ألا يوجد سعودي عاطل في تلك المهن.
وأبان أنه سيتم في هذا العام إطلاق 12 قرار توطين، لافتاً إلى أن نسبة الامتثال في القطاع الخاص وصلت إلى نسبة 98%، كما أن نسبة الامتثال في حماية الأجور وصلت إلى 80%.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: عدد السعوديين والسعوديات في #القطاع_الخاص ارتفع إلى 2.2 مليون.. ونسبة #البطالة انخفضت إلى 9.7% وهو معدل تاريخي pic.twitter.com/FgVbr5JMlq
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 15, 2022
وفق “أخبار 24”.