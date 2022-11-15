“سكني”: أكثر من 140 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام

كشف برنامج “سكني” عن سكن أكثر من 140 ألف أسرة في مسكنها الأول منذ بداية العام الحالي.
وأوضح البرنامج أن نحو 124.1 أسرة استفادت منذ بداية العام حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه، ضمن إجراءات سهلة وميسرة.
وأوضح “سكني” أن عدد الأسر المستفيدة من الخيارات والحلول التي يوفرها للمستفيدين في شهر أكتوبر الماضي بلغ 11.1 ألف أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في الفترة ذاتها 10.1 ألف أسرة.
يذكر أن تلك الإجراءات تأتي ضمن سعي البرنامج إلى دعم المستفيدين لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.
وفق “أخبار 24”.