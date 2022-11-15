سمو محافظ الخرج يلتقي عدداً من المعرفين التابعين للمحافظة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٤/٢١هـ بديوان المحافظة ، عدد من المعرفين التابعين للمحافظة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه محافظا للخرج ،حيث هنأ المعرفين سموه بهذه المناسبة.
وفي بداية اللقاء رحب سمو محافظ الخرج بالجميع مشيدا بدورهم في إصلاح ذات البين ومدى أهمية واجبهم المجتمعي وحثهم على التعاون مع الجهات الحكومية في المجالات الأمنية والخدمية .
ونوه سموه الكريم بالرعاية والاهتمام الذي يوليه مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بالمواطن بما يكفل تحقيق كل احتياجاته . مؤكدا بأن أبوابنا مفتوحة للجميع ونرحب بالمقترحات الهادفة والعمل يداً واحدة .
وفي ختام اللقاء سأل سموه الله عز وجل أن يديم على البلاد أمنها وعزها وازدهارها في ظل القيادة الرشيدة -أيدها الله .