سمو محافظ الخرج يلتقى بالمدير التنفيذي لنطاق الخرج الصحي بمناسبة تحقيق جائزة افضل بوستر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٤/٢١هـ سعادة المدير التنفيذي لنطاق الخرج الصحي الأخصائي/فهد بن محمد الممخور ومدير مستشفى الولادة والأطفال بالخرج الأخصائي/سعود محمد النداح ومدير مستشفى إرادة والصحة النفسية الأستاذ/حميد علي العنزي و رئيس جمعية التنمية الإجتماعية باليمامة أ/ محمد عبدالله الداعج بمناسبة حصول مستشفى الملك خالد على جائزة أفضل بوستر ضمن مؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات الذي تنظمه هيئة الصحة بدبي .
في بداية الاستقبال رحب سمو المحافظ بهم وبارك لهم ولجميع منسوبيهم العاملين في نطاق الخرج الصحي على هذه الانجازات والجهد المبذول والتكامل بين الجهات.
وكما نوّه سموه الكريم بمستوى الاهتمام والرعاية التي توليه القيادة الرشيدة – أيدهم الله – للقطاع الصحي للارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية وتجويدها ورفع كفاءة الأداء في المنشآت الطبية بما يسهم في توفير رعاية طبية متكاملة وفق أعلى المعايير خدمةً للمواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة.
من جهته رفع الممخور, شكره وتقديره لسمو المحافظ على دعمه واهتمامه للمشاريع الصحية في المحافظة والتي تعمل الوزارة على رفع جودة خدماتها بالتكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الغير ربحي والقطاع الخاص .
وأن هذه المبادرات تأتي في إطار الشراكة المجتمعية التي يقدمها المستشفى لجميع أفراد المجتمع .