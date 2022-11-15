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جديد المحليات > عبر “سابر”.. “المواصفات” تطبّق إلزامية رفع الصور للمنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية
15/11/2022   10:04 م

عبر “سابر”.. “المواصفات” تطبّق إلزامية رفع الصور للمنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية

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تعتزم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تطبيق إلزامية رفع صورة واحدة كمرحلة أولى للمنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية لإصدار شهادة الإرسالية، اعتبارًا من 15 ديسمبر من العام الجاري.

وأوضحت الهيئة خطوات رفع صور المنتجات المضافة مسبقًا عبر 7 خطوات بدايةً من تسجيل الدخول عبر منصة “سابر”، مسار المنتجات التجارية، ثم النقر على منتجات مضافة، وتحديد المنتجات ثم النقر على الخيارات، وبعد ذلك النقر على تعديل بيانات المنتج، والنقر على التالي، والقيام برفع الصور، وأخيراً النقر على التالي للحفظ.

وكشفت “خطوات رفع الصور للمنتجات الجديدة”، عبر 4 خطوات بدايةً من تسجيل الدخول عبر منصة سابر (مسار المنتجات التجارية)، والبحث بالرمز الجمركي للمنتج أو الكلمات المفتاحية، ثم تعبئة بيانات المنتج الأساسية، وأخيراً إضافة الصور. وفق “أخبار 24”.

وأشارت الهيئة إلى أن “سابر” عملت على تحسينات عامة طوّرت من سهولة استخدام المنصة، وذلك سعيًا منها لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات الخطة الإستراتيجية للمواصفات السعودية.

عبر “سابر”.. “المواصفات” تطبّق إلزامية رفع الصور للمنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية

جديد المحليات
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