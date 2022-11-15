عضو بـ”الشورى”: بعض مستشفيات المناطق تواجه شحًا لأخذ جرعات الكيماوي

طالب مجلس الشورى، اليوم (الثلاثاء)، وزارة الصحة بتوفير المستلزمات الطبية اللازمة والكوادر الصحية المتخصصة، لأقسام الأورام في المستشفيات غير التخصصية، بتوصية إضافية مقدمة من عضو المجلس سلطان آل فارح.
وأكد آل فارح لـ”أخبار 24″، أنه قدم هذه التوصية لعدة أسباب، أهمها يكمن في أن بعض أقسام المستشفيات بالمناطق تواجه شُحًا في المستلزمات الطبية وبعض الأمور البسيطة لأخذ جرعات الكيماوي.
وأوضح أن دعم مثل هذه الأقسام سيُخفف عن المرضى عناء السفر، مشيرًا إلى أن هذه الأقسام تستطيع من خلال الدعم تقديم المتابعة العلاجية الجيدة، وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات من الحالات.
وكانت اللجنة الصحية قدمت اليوم تحت قبة مجلس الشورى، وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1442/1443هـ.