رئيس أرامكو: الأمن الصناعي يمثل عاملاً أساسياً في إمدادات الطاقة للعالم

أكّد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، أن تحقيق الأمن للقطاعات الصناعية، والبنية التحتية الحيوية لقطاع النفط الخام والغاز والكيميائيات يمثل عاملا أساسيا في إمدادات الطاقة للعالم.
وأوضح خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي العاشر للأمن الصناعي الذي نظمته الجمعية الدولية للأمن الصناعي في الشرق الأوسط، بحضور ورعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، أن المنطقة مقبلة على مشاريع صناعية واستثمارات كبرى، يؤدي فيها الأمن الصناعي دورًا مهماً.
وعبّر الناصر عن اعتزازه بجهود الشركة في دعم توطين الأمن السيبراني واعتماد طائرات الدرونز في أعمال النفط والغاز لتحسين الأداء وتحقيق السلامة، كاشفاً أنهم وجدوا فجوة في عمل المرأة بمجال الأمن الصناعي، وعلى ضوء ذلك اتخذوا إجراءات فورية للعمل على سدها. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المؤتمر شاركت فيه 100 شركة وجهة أمنية من مختلف دول العالم، ويهدف إلى تعزيز المرونة الأمنية عن طريق استقطاب التقنيات والخبرات الإقليمية والعالمية، كما تتضمن فعالياته معرضًا مصاحبًا تشارك فيه أكبر الشركات السعودية والعالمية لاستعراض أحدث التقنيات والأساليب الأمنية.