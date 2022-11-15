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جديد المحليات > “الغذاء والدواء” تفرض 1.4 مليون ريال غرامة على 34 منشأة صيدلانية مخالفة خلال أكتوبر
15/11/2022   10:04 م

“الغذاء والدواء” تفرض 1.4 مليون ريال غرامة على 34 منشأة صيدلانية مخالفة خلال أكتوبر

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رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 34 منشأة صيدلانية مخالفة خلال شهر أكتوبر لعام 2022، وفرضت غرامات مالية قدرها 1.4 مليون ريال، وذلك لعدم التزام بعض منشآت المستحضرات الصيدلانية بتوفير الدواء في السوق المحلي، وتخلف بعضها عن التبليغ اللحظي لتحرك الدواء في نظام “رصد” للتتبع الإلكتروني.

وأوضحت الهيئة أنه تم رصد 24 منشأة تخلفت عن التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، و6 منشآت بسبب عدم التزامها بتوفير المستحضرات المسجلة، إضافةً إلى 4 منشآت لم تلتزم بإبلاغ الهيئة بنقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد.

ووفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، تلزم “الهيئة” مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة. وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” تفرض 1.4 مليون ريال غرامة على 34 منشأة صيدلانية مخالفة خلال أكتوبر

جديد المحليات
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