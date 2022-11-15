“مساند” تطلق خدمة توثيق عقود العمالة المنزلية الموجودة داخل المملكة

أطلقت منصة “مساند” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرحلة الثانية من خدمة توثيق عقود العمالة المنزلية الموجودة داخل المملكة ممن ليس لديهم عقود عمل سارية وموثقه عبر المنصة.
وأوضحت الوزارة أن إطلاق المرحلة الثانية من الخدمة يأتي استكمالاً للمرحلة الأولى التي تم إطلاقها خارجيًا وتستهدف العمالة المنزلية القادمة للعمل في المملكة.
ودعت الوزارة أصحاب العمل لمن لديهم عمالة منزلية إلى التأكد من وجود عقد عمل قائم عبر “مساند” وتوثيق العقود لمن ليس لديهم عقد سارٍ، وذلك لحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، ولتحسين العلاقة التعاقدية.
وستعمل الخدمة على توثيق المهام والمسؤوليات لكل طرف وتوثيق قيمة الراتب وتحديد مدة عمل العامل، ومراقبة عمليات التعاقد، ما يرفع مستوى جاذبية البيئة القانونية للعمل في السوق السعودية، من خلال العقود الموحدة والموثقة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن منصة مساند تواصل عملها على تطوير سوق الاستقدام وتوفير خدمات متعددة لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وحل الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف التعاقد، إضافة إلى ضمان حقوقهم.