سيطرة إفريقية و3 حراس.. محترفو دوري روشن يكتبون تاريخاً جديداً في كأس العالم

أيام وتنطلق منافسات كأس العالم قطر 2022، وبالتحديد يوم 20 نوفمبر الجاري، في النسخة الأولى التي يحتضنها بلد عربي، وبحضور 4 منتخبات عربية.
ويشارك عدد من اللاعبين المتواجدين في دوري روشن في كأس العالم المقبلة بقطر مع منتخبات بلادهم، بعدما تم استدعاؤهم للمشاركة في المونديال.
وتحتل إفريقيا المركز الأول في عدد اللاعبين المتواجدين في كأس العالم من دوري روشن، برصيد 6 لاعبين، مقابل لاعب آسيوي وآخر أوروبي من نفس المسابقة.
ويوجد مع منتخب الكاميرون 3 لاعبين من دوري روشن وهم: الكاميروني فينسنت أبو بكر، مهاجم النصر، وديفيز إيباسي، حارس أبها، وكولينز فاي، لاعب الطائي، بينما لم يتم استدعاء مهاجم التعاون، لياندر تاوامبا. وفق “أخبار 24”.
ويوجد لاعبان من منتخب المغرب في كأس العالم المقبلة قادمان من دوري روشن، وهما مهاجم الاتحاد، عبد الرزاق حمد الله، وحارس الوحدة، منير المحمدي.
ويمثل منتخب تونس لاعب وحيد من دوري روشن وهو محترف الاتفاق، نعيم السليتي، بينما تم استبعاد لاعب أبها سعد بقير.
ويوجد حارس الشباب الكوري الجنوبي سيونج كيم، في قائمة منتخب بلاده استعدادا لكأس العالم 2022، كما يمثل الشباب أيضا في المونديال البولندي جرزيجورز كريتشوفياك.
ويظهر محترف الوحدة اوسكار دوراتي في قائمة منتخب كوستاريكا التي تستعد لكأس العالم 2022.