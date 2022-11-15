منهم الفرج والدوسري.. 5 صقور تحمل راية الأخضر في مونديال 2022

يضع المنتخب السعودي اللمسات الأخيرة قبل المشاركة في كأس العالم “قطر 2022” حيث يدافع عن قميص الأخضر 26 لاعبًا يحملون آمال الجماهير السعودي في المحفل الكروي العالمي.
وتنفست الجماهير الصعداء بعد أن تأكدت مشاركة بعض النجوم الذين كادت تحرمهم الإصابة من المشاركة مع الأخضر في المونديال، حيث تعول الجماهير على عدد من اللاعبين الذين ينتظر أن يقدموا مستويات كبيرة رغم صعوبة المجموعة التي يحل فيها المنتخب إذ تضم الأرجنتين، بولندا والمكسيك.
“سبورت 24” يستعرض خلال السطور التالية بالأرقام أبرز اللاعبين الذين يرى قطاع من الجمهور أنهم سيحملون آمال الأخضر في المونديال:
سلمان الفرج
كادت الإصابة أن تهدد مشاركة قائد المنتخب السعودي في المونديال، بيد أنه بات على طريق الجاهزية لقيادة الأخضر في كأس العالم بعد مشاركته في التدريبات الجماعية منذ يوم الأحد 13 نوفمبر.
لعب الفرج 65 مباراة بقميص الأخضر بينها 61 مباراة بدأها كأساسي، ولعب دورًا في تأهل المنتخب إلى مونديال 2022 بعدما سجل 4 أهداف خلال التصفيات.
إجمالي أهداف الفرج الدولية 7 أهداف بينها هدف في كأس العالم الماضية “2018” والذي سجله في شباك مصر من ركلة جزاء.
يلعب الفرج مع الهلال منذ 2008 وحقق معه العديد من البطولات:
دوري المحترفين 7 مرات
كأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات
كأس ولي العهد 7 مرات
كأس السوبر السعودي 3 مرات
دوري أبطال آسيا مرتين
سالم الدوسري
يعد الدوسري من أبرز لاعبي المنتخب حيث لعب بقميص الأخضر في 65 مباراة بينها 58 أساسيًا، وسجل 16 هدفًا بينها هدف في كأس العالم 2018 والذي سجله في شباك مصر محققًا به أول انتصار للأخضر في المونديال منذ الفوز على بلجيكا في مونديال 1994.
ويلعب الدوسري في نادي الهلال من عام 2011 وحقق معه العديد من البطولات:
دوري المحترفين 5 مرات
كأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات
كأس ولي العهد 3 مرات
كأس السوبر السعودي 3 مرات
دوري أبطال آسيا مرتين.
فراس البريكان
تمكن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا من فرض اسمه بقوة في تشكيلة الأخضر ولعب دورًا في تأهل المنتخب إلى كأس العالم.
ولعب البريكان 26 مباراة بقميص الأخضر بينها 18 مباراة أساسيًا، وسجل 6 أهداف دولية نصفها في تصفيات المونديال.
ويعد مهاجم الفتح من أبرز اللاعبين الشباب الذين تعول عليهم الجماهير بظهور خاص في المونديال، لاسيما وأنه قاد منتخب الشباب تحت 19 عامًا للفوز بكأس آسيا 2018، كما قاد المنتخب الأولمبي للتتويج بكأس آسيا 2022 تحت 23 عامًا لأول مرة في تاريخه.
سلطان الغنام وسعود عبدالحميد
ترى الجماهير السعودية أن مركز الظهير الأيمن في أمان في ظل حضور سلطان الغنام وسعود عبدالحميد، وأيًا كان من سيحظى منهما بثقة رينارد فإن أرقام اللاعبين تطمئن الجماهير بشأن هذا المركز.
ولعب سلطان الغنام مع المنتخب السعودي 23 مباراة بينها 10 مباريات كأساسي، حيث خاض 10 مباريات في تصفيات كأس العالم 2022.
ويبلغ الغنام من العمر 28 عامًا وانتقل إلى النصر قادمًا من الفيصلي عام 2018، وحقق مع النصر 3 بطولات (الدوري مرة والسوبر السعودي مرتين)
في المقابل لعب سعود عبدالحميد (23 عامًا) مع المنتخب 20 مباراة بينها 9 مباريات كأساسي، وسجل هدفًا واحدًا كان في شباك آيسلندا خلال الودية التي أقيمت مؤخرًا.
وحقق عبدالحميد مع الهلال بطولة واحدة منذ الانتقال إليه مطلع العام الجاري، حيث توج معه بدوري المحترفين.