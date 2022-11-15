“الجهنى والجوير” يقودان الأخضر الأولمبي أمام قطر في نهائي كأس اتحاد آسيا

أعلن المدير الفني للمنتخب الأولمبي سعد الشهري، تشكيل المباراة لمواجهة قطر ضمن نهائي كأس اتحاد غرب آسيا 2022.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
” عبدالرحمن الصانبي، محمد أبو الشامات، مشعل الصبياني، ريان حامد، حسين الصبياني، نايف مسعود، مصعب الجوير، سعد الناصر، زياد الجهني، أحمد الغامدي، محمد مران”.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
” رائد أزيبي، محمد العيسى، نواف المطيري، حمد السياف، محمد اليامي، بندر درويش، عوض الناشري، فيصل الغامدي، محمد القحطاني، خليل العيسى، تركي المطيري، ريان البلوشي”. وفق “أخبار 24”.