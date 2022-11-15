نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > لليوم الرابع على التوالي.. سكان جازان يواجهون أزمة خانقة في المياه
15/11/2022   10:03 م

لليوم الرابع على التوالي.. سكان جازان يواجهون أزمة خانقة في المياه

+ = -
703

يعيش سكان بعض محافظات منطقة جازان أزمة خانقة في المياه بعد انقطاعها كلياً، خاصة في قرى وادي جازان.

واضطر السكان إلى الاستعانة بصهاريج المياه المدفوعة لمجابهة الأزمة التي استمرت لمدة 4 أيام متتالية.

من جهتهم، أكد فنيون في المشروع أن مشكلة الانقطاع بسبب خلل تعرضت له المضخات، مشيرين إلى إصلاحه وإعادة ضخ المياه منذ مساء أمس إلى قرى وادي جازان، غير أنه حتى عصر اليوم (الثلاثاء) لم يصل الماء إلى تلك المحافظات. وفق “أخبار 24”.

فيما كشف مدير المياه بمنطقة جازان المهندس بندر جبر عن وجود عمليات صيانة للمضخات لمدة يوم ونصف، مبيناً أن المياه تم ضخها اعتباراً من مغرب أمس، على أن تكون متوفرة خلال اليوم لجميع المستفيدين.

لليوم الرابع على التوالي.. سكان جازان يواجهون أزمة خانقة في المياه

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885236667.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.