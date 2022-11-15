“الجوازات” تبدأ العمل في الصالتين 3 و4 بمطار الرياض تزامنًا مع كأس العالم

بدأت المديرية العامة للجوازات العمل في الصالتين 3 و4 بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، وذلك بالتزامن مع كأس العالم في قطر 2022.
وأوضح مدير جوازات منطقة الرياض، اللواء محمد السعد، أن عدد منصات الجوازات في الصالتين الجديدتين يبلغ 78 منصة، تحتوي على أجهزة تقنية عالية الدقة وأجهزة التحقق من الخصائص الحيوية وأجهزة الكشف عن التزوير وأجهزة اتصال لتمرير المعلومة للمسؤول المناوب عند الحاجة.
وأضاف أنه تم تخصيص مسار لأجهزة الخدمة الذاتية التي تمكّن المسافر من إنهاء إجراءات سفره ذاتيًا دون تدخل بشري في صالات القدوم والمغادرة، مؤكدًا تسخير الإمكانات المادية والبشرية كافة، ورفع مستوى خدمة المسافر والإنجاز في وقت قياسي.
وأشار إلى أنه تم تأهيل الضباط والأفراد والعنصر النسائي بالعديد من الدورات التدريبية التي تمكنهم من العمل على الأنظمة التقنية. وفق “أخبار 24”.
وكان أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، افتتح الصالتين أمس (الإثنين)، ضمن جهود تسهيل دخول مشجعي كأس العالم إلى المملكة.