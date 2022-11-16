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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار وأتربة وزخات برد تشمل معظم المناطق وضباب شمالاً وعلى المرتفعات
16/11/2022   6:55 ص

طقس اليوم.. أمطار وأتربة وزخات برد تشمل معظم المناطق وضباب شمالاً وعلى المرتفعات

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأضاف أن السماء يتوقع أن تكون غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والشرقية، وكذلك على مرتفعات عسير مكة المكرمة وتبوك. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (34 درجة في مكة المكرمة وجدة، و31 درجة في المدينة المنورة، و32 درجة في الرياض، و33 درجة في الدمام، و24 درجة في أبها).

طقس اليوم.. أمطار وأتربة وزخات برد تشمل معظم المناطق وضباب شمالاً وعلى المرتفعات

جديد المحليات
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