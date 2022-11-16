بالصور والفيديو.. الأخضر الأولمبي بطلًا لكأس اتحاد غرب آسيا على حساب قطر

توّج المنتخب الوطني الأولمبي بطلاً لكأس اتحاد غرب آسيا 2022، بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره القطري مساء اليوم الثلاثاء.
وقصّ المنتخب الوطني الأولمبي شريط التسجيل مبكرًا بالتحديد عقب مرور (9) دقائق عن طريق اللاعب أحمد الغامدي قبل أن يضيف زميله سعد الناصر الهدف الثاني بالدقيقة (18) لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخضر بثنائية نظيفة.
وقلص المنتخب القطري الفارق مع بداية الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء سجلها في الدقيقة (49) قبل أن يُسجل مصعب الجوير الهدف الثالث للأخضر في الدقيقة (67).
وبدأ المنتخب الوطني المباراة بالتشكيل التالي: عبدالرحمن الصانبي، محمد أبو الشامات، مشعل الصبياني، ريان حامد، حسين الصبياني، نايف مسعود، مصعب الجوير، سعد الناصر، زياد الجهني، أحمد الغامدي، محمد مران. وفق “أخبار 24”.
وجلس على مقاعد البدلاء في البداية كل من: رائد أزيبي، محمد العيسى، نواف المطيري، حمد السياف، محمد اليامي، بندر درويش، عوض الناشري، فيصل الغامدي، محمد القحطاني، خليل العيسى، تركي المطيري، ريان البلوشي.
شاهد: #أحمد_الغامدي يسجل الهدف الأولpic.twitter.com/Oroiif7WDb
— سبورت 24 (@sporty_24) November 15, 2022
شاهد: #سعد_الناصر يسجل الهدف الثانيpic.twitter.com/LgdinRLKu3
— سبورت 24 (@sporty_24) November 15, 2022
⚽️ هدف المنتخب القطري الأول سجله اللاعب دياب هارون#السعودية 🇸🇦2#قطر 🇶🇦1#معاك_يالأخضر | #WAFFU23
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/raXNEMq5Gy
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 15, 2022
هدف مصعب الجوير الثالث لـ #لأخضر في شباك المنتخب القطري
( السعودية 3 – 1 قطر) #السعودية_قطر #بطولة_اتحاد_غرب_آسيا_تحت_23عاماpic.twitter.com/gpOGYG0QWz
— سبورت 24 (@sporty_24) November 15, 2022