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جديد المحليات > 3 خطوات لتنفيذ خدمة استبدال اللوحات إلكترونياً من “أبشر”
16/11/2022   6:54 ص

3 خطوات لتنفيذ خدمة استبدال اللوحات إلكترونياً من “أبشر”

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أوضحت منصة “أبشر” الإلكترونية، الخطوات التي يجب إجراؤها لتنفيذ خدمة استبدال اللوحات التالفة والمفقودة وطلب اللوحات المميزة.

ولفتت إلى أن الخدمة تتيح أيضاً طلب اللوحات بشعار مميز، أو بشكل طولي دون زيارة مقار المرور، حيث تمكّن الأفراد من تقديم طلبات الاستبدال إلكترونياً عبر المنصة.

وأضافت أنه لتنفيذ الخدمة، يجب الدخول أولاً على منصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب المركبات، ثم اختيار إدارة المركبات، وتحديد نوع المركبة واختيار “استبدال لوحات المركبة”.

وتأتي الخدمة ضمن 5 خدمات إلكترونية أطلقتها مديرية الأمن العام من خلال المنصة، ومنها أيضاً خدمات: الإبلاغ عن اللوحات المسروقة والمفقودة، وتفويض الزائر لاستخدام المركبات، وخدمة فسوحات البنادق الهوائية.

ابشر

وفق “أخبار 24”.

3 خطوات لتنفيذ خدمة استبدال اللوحات إلكترونياً من “أبشر”

جديد المحليات
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