12 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً.. 55 عاماً من إسهامات المملكة التنموية في إندونيسيا

أسهمت المملكة، ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، في تعزيز ركائز التنمية المستدامة في إندونيسيا منذ 1976، اهتمامًا من جانبها بتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين.
وموَل الصندوق 12 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيا في إندونيسيا، بقطاعات النقل والمواصلات والزراعة والبنية التحتية والموانئ والصحة والتعليم، بمبلغ إجمالي يصل إلى أكثر من 401.6 مليون دولار.
وأسهمت تلك المشروعات والبرامج في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي لدعم الحكومة والشعب الإندونيسي.
وعلى مستوى المجال التنموي، تمتلك المملكة سجلًا تاريخيًا حافلًا، حيث دعَم الصندوق قطاعات متعددة في مجالات إنسانية وتنموية، بالإضافة إلى الشراكة مع المنظمات الدولية، كما عمل على دعم الدول النامية من خلال إيجاد فرص متنوعة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي للعديد من المجتمعات. وفق “أخبار 24”.