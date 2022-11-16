أسعار السلع والخدمات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في المملكة خلال شهر أكتوبر 2022

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر أكتوبر 2022 مقارنةً بشهر أكتوبر 2021.
وصنف التقرير السلع والخدمات إلى 10 فئات: (الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس، والسلع الإنشائية، والمنظفات، والصحة، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، والأعلاف والحيوانات الحية، والفنادق والشقق المفروشة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة).
وأبرز التقرير السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض، حيث جاء كلٌ من (بطاطس وسط محلي، وبيض محلي، ودجاج مجمد مستورد “الوطنية”، ودجاج محلي “دو”، وحليب بودرة معلب “نيديو”، وزيت نباتي للقلي “العربي”)، كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (هيل أمريكي، وهيل هندي، وملفوف أبيض، وليمون وسط أفريقي) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.
أما السلع غير الغذائية والخدمات فسجلت (نفقات الحفلات والأفراح، وصابون بودرة للملابس تايد، ودواء غسيل مبيض ملابس كلوركس، وإقامة بالفنادق، وشقة مفروشة، وتغيير زيت، وكشف طبيب عام) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (إصلاح سيارة “ميكانيكا”).
السلع الأكثر ارتفاعاً خلال أكتوبر 2022 مقارنة بأكتوبر 2021
السلع الأكثر انخفاضاً خلال أكتوبر 2022 مقارنة بأكتوبر 2021
وفق “أخبار 24”.