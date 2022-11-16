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رياضة > بالفيديو.. رشيد الطاوسي: سلمان الفرج يتفوق على مودريتش فى هذه الجزئية
16/11/2022   6:58 ص

بالفيديو.. رشيد الطاوسي: سلمان الفرج يتفوق على مودريتش فى هذه الجزئية

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قال مدرب المنتخب المغربي الأسبق، رشيد الطاوسي، إن سلمان الفرج، قائد الأخضر يتفوق على الكرواتي لوكا مودريتش على الصعيد الدفاعي، وذلك قبل المواجهة الودية التى ستجمع الفريقين استعدادًا للمشاركة فى مونديال قطر.

وأضاف الطاوسي فى تصريحات لبرنامج “ملعب sbc”: “صحيح أن مودريتش مستعد بشكل أكبر بناء على المباريات التي خاضها مع ريال مدريد الإسابني ومنسوب إيقاعها، لكن سلمان الفرج كذلك له قوته ووظيفته في منظومة المنتخب السعودي”.

وتابع الطاوسي حديثه قائلاً: “هناك عناصر أخرى في المنتخب الكرواتي تُقدّم الإضافة على المستوى الدفاعي، في المقابل، مودريتش من الناحية الدفاعية، لم يعد لديه المجهود الكبير في استرجاع الكرات بسبب كبر سنه، لكنه بالتأكيد خطير هجومياً”. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن منتخبنا الوطني سيستهل مبارياته في المونديال يوم 22 نوفمبر الجاري بمواجهة منتخب الأرجنتين، فيما يواجه منتخب بولندا يوم 26 من الشهر ذاته قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب المكسيك يوم 30 نوفمبر.

بالفيديو.. رشيد الطاوسي: سلمان الفرج يتفوق على مودريتش فى هذه الجزئية

رياضة
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