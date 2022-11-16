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رياضة > “الفرج سيُشارك”.. ملامح من تشكيل الأخضر أمام كرواتيا
16/11/2022   6:58 ص

“الفرج سيُشارك”.. ملامح من تشكيل الأخضر أمام كرواتيا

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كشفت مصادر عن ملامح من التشكيل الذي سيخوض به المدير الفني الفرنسي إيرفي رينارد مباراته الودية أمام نظيره الكرواتي اليوم الأربعاء.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن رينارد اعتمد خلال المناورة التي أجراها خلال مران يوم أمس على سلمان الفرج؛ تمهيدًا للدفع به خلال اللقاء.

وأتمت المصادر ذاتها بالتنويه إلى أن رينارد اعتمد خلال المناورة على كل من: محمد العويس، سعود عبد الحميد، عبد الإله العمري، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبد الإله المالكي، سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح الشهري.

“الفرج سيُشارك”.. ملامح من تشكيل الأخضر أمام كرواتيا

رياضة
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