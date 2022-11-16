ولي العهد يزور كوريا الجنوبية اليوم ويلتقي الرئيس “يون”

أشارت وكالة نيوسيس الكورية للأنباء، اليوم (الأربعاء)، إلى أن المملكة وكوريا الجنوبية، ترتبان لقاءً محتملاً بين ولي العهد، والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان لسول التي تبدأ اليوم.
وذكرت الوكالة أن مسؤولا في الرئاسة الكورية الجنوبية، قال إن المناقشات الخاصة بعقد هذا الاجتماع في “المرحلة النهائية”،
وكان المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، قد أعلن في وقت سابق أن ولي العهد سيزور كوريا الجنوبية، عقب حضوره قمة مجموعة العشرين، مضيفًا أن الأمير محمد بن سلمان سيلتقي الرئيس الكوري ورئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة. وفق “أخبار 24”.