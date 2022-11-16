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جديد المحليات > ولي العهد يغادر إندونيسيا بعد مشاركته في قمة العشرين ويبعث برقية شكر للرئيس “ويدودو”
16/11/2022   1:46 م

ولي العهد يغادر إندونيسيا بعد مشاركته في قمة العشرين ويبعث برقية شكر للرئيس “ويدودو”

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غادر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الأربعاء)، إندونيسيا، بعد رئاسته وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

وكان في وداع ولي العهد، في مطار نغوراه راي الدولي بمدينة بالي الإندونيسية، الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية في إندونيسيا السيد لاهوت بنسار، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي، وعدد من المسؤولين.

وقُبيل مغادرته، بعث الأمير محمد بن سلمان، برقية شكر للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، عبر خلالها عن شكره له؛ لما لقيه ولي العهد والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ومتمنياً له دوام الصحة والسعادة، وللشعب الإندونيسي الشقيق المزيد من التقدم والرخاء.

وهنّأ ولي العهد دولة إندونيسيا على نجاح تنظيم هذه القمة، وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية، يأمل أن تساهم في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

ولي العهد يغادر إندونيسيا

ولي العهد يغادر إندونيسيا

ولي العهد يغادر إندونيسيا

ولي العهد يغادر إندونيسيا

وفق “أخبار 24”.

ولي العهد يغادر إندونيسيا بعد مشاركته في قمة العشرين ويبعث برقية شكر للرئيس “ويدودو”

جديد المحليات
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