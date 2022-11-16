المملكة وإندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم في مختلف مجالات الطاقة

وقّعت المملكة، وحكومة جمهورية إندونيسيا، مذكرة تفاهم تهدف للتعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف مجالات الطاقة، لتحقيق تطلعاتهما المشتركة في هذه المجالات.
ووقع على الاتفاقية، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي، عارف تصريف، اليوم (الأربعاء) على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين المقامة حاليا في بالي الإندونيسية.
وتستهدف المذكرة تعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين النظيف، وتطبيق الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته للحد من آثار تغير المناخ، والتحول الرقمي، والابتكار، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة.
كما تشمل المذكرة التعاون من خلال تبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات العلاقة، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص بين الطرفين، وإجراء الدراسات المشتركة.
وتتضمن الاتفاقية؛ العمل على تنمية الشراكات النوعية بين البلدين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بجميع قطاعات وسلاسل الإمداد وتقنياتها، وتعزيز التعاون بين شركات الطاقة في البلدين الشقيقين.
وفق “أخبار 24”.