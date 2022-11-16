مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الحالات الحرجة وانخفاض الإصابات الجديدة و”التعافي”

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، ارتفاع الحالات الحرجة، وانخفاض الإصابات الجديدة ومعدل التعافي خلال الـ 24 ساعة الماضية، وانخفاض الوفيات.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 87 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 20 حالة عن المسجلة أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 824834 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا، إذ سجلت 153 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 811979 حالة.
وأشارت إلى انخفاض معدل الـوفيات، حيث تم تسجيل وفاتين جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9440 حالة وفاة.وفق “أخبار 24”.
ونبهت إلى تسجيل ارتفاع في منحنى الحالات الحرجة بدخول 6 حالات جديدة إلى العناية المركزة، ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 75 حالة.