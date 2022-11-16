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جديد المحليات > ولي العهد يعلن تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في جاكرتا بعد تعرضه لحريق
16/11/2022   1:47 م

ولي العهد يعلن تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في جاكرتا بعد تعرضه لحريق

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أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك بعد تعرض أجزاء كبيرة من المركز لحادث حريق الشهر الماضي.

وتأتي هذه الخطوة تجسيداً للعلاقات الأخوية التي تجمع المملكة وجمهورية إندونيسيا الشقيقة، وتأكيداً على حرص ولي العهد واهتمامه بالمراكز الإسلامية في الدول الشقيقة والصديقة كافة، لما لها من دور كبير في تربية الأجيال الناشئة، ونشر سماحة الإسلام ورسالته القائمة على السلام والاعتدال والحوار.

وتبلغ مساحة المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا أكثر من 109 ألف متر مربع، ويضم المركز العديد من المرافق، منها مسجد بمساحة 2200 متر مربع يتسع لأكثر من 20 ألف مصلٍ، إضافـة إلى مركز دراسات بحثية، وقاعة مؤتمرات. وفق “أخبار 24”.

ولي العهد يعلن تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في جاكرتا بعد تعرضه لحريق

جديد المحليات
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