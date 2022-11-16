الحقيل: قطاع التشييد ثاني أكبر القطاعات غير النفطية بالمملكة بحجم 255 مليار سنوياً

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إن قطاع التشييد يعتبر ثاني أكبر القطاعات غير النفطية في المملكة، بحجم سوق يقارب 255 مليار ريال سنوياً.
وأوضح أن تحويل قطاع التشييد إلى صناعة، يُشكل خطوة محورية من شأنها الإسهام في تقديم حلول أفضل لتحديات القطاع، مبيناً أن نقل معظم العمليات من الموقع إلى المصنع سيعزز القدرة على استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة وتعزيز جودة المنتجات وسرعة إنجازها، ما ينعكس إيجابا على التكلفة وكذلك على معايير السلامة.
وأبان خلال تدشينه مؤتمر المقاولات الدولي الثالث أمس (الثلاثاء)، أن هناك أكثر من 175 ألف شركة تعمل في قطاع المقاولات بما يقارب 4 ملايين عامل، مشيراً إلى أن المؤتمر يُعد فرصة للمهتمين للاطلاع على أحدث مستجدات القطاع التشريعية والتقنية. وفق “أخبار 24”.
وأكد الحقيل، أن قطاع المقاولات يُمثل ركيزة أساسية في نمو وازدهار المملكة ويُعد محركاً أساسياً للعديد من القطاعات، الأمر الذي يعزز من مستوى الاهتمام بتطويره ودعمه، مشيراً إلى أن إنشاء اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات يأتي كأحد المُمكنات التي قدمتها الحكومة.
ويهدف مؤتمر المقاولات إلى استعراض أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في البناء الحضري، بمشاركة أكثر من 25 متحدثاً محلياً ودولياً، يستعرضون في عدد من الجلسات الحوارية أحدث المعلومات والتجارب والتقنيات.