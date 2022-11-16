“السياحة”: إصدار أكثر من مليون تأشيرة سياحية إلكترونية منذ إطلاق الخدمة في 2019

كشفت وزارة السياحة، عن إصدارها حتى الآن أكثر من مليون تأشيرة سياحية إلكترونية منذ إطلاق الخدمة في سبتمبر 2019.
وقال المسؤول في خدمة التأشيرات السياحية المهندس إبراهيم السحيم، خلال منتدى الحكومة الرقمية، إن من أهم مميزات خدمة التأشيرة السياحية هي استخراج التأشيرة مع التأمين الطبي في أقل من 5 دقائق.
إطلاق المنصة الموحدة للسياحة
وأعلن وزير السياحة اليوم إطلاق المنصة الموحدة لوزارة السياحة، والتي ستعمل على ربط منظومة القطاع السياحي مع المستثمرين ومقدمي الخدمات وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الرقمية والخدمات السياحية.
وأبان أنه تم الربط مع أكثر من 10 جهات حكومية لتقديم أكثر من 50 خدمة رقمية سلسلة وبيانات موثوقة من بينها خريطة موثوقة لعرض الفرص الاستثمارية السياحية وإصدار التراخيص الفورية.
الإسكان تستقبل 90 ألف أسرة سعودية جديدة سنوياً
من جهته، أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل خلال الجلسة الوزارية في المنتدى، أن الوزارة تستقبل سنوياً بين 80-90 ألف أسرة سعودية جديدة للاستفادة من خدمات الإسكان المختلفة.
وأضاف أن الوزارة تستهدف تحسين المشهد الحضري وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وإذا لم نستخدم التقنيات لن نتمكن من تحقيق أي من أهدافنا الرئيسية.
90% من الخدمات العدلية تقدم رقمياً
بدوره، أبان وزير العدل وليد الصمعاني أنه قبل 7 سنوات كانت 15% فقط من الخدمات العدلية يتم تقديمها أو الاستعلام عنها رقمياً، ولكن الآن أصبحت أكثر من 90% من الخدمات بالوزارة تقدم رقمياً.
مسار متكامل للتحول الرقمي بالنقل
من جانبه، ذكر وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر أن الوزارة لديها مسار متكامل للتحول الرقمي يتضمن العديد من المبادرات لتطوير الخدمات ورفع كفاءة العمل وتقديم تجربة مميزة للمستفيد.
ولفت إلى أن خدمة التاكسي أو الأجرة كانت في السابق متوفرة في 8 مدن رئيسية فقط، لكن اليوم بفضل التقنيات الرقمية باتت متوفرة في أكثر من مائة مدينة وبلدة في المملكة.
وفق “أخبار 24”.