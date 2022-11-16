“سار” تعلن رفع طاقتها التشغيلية خلال أيام مباريات المنتخب في مونديال قطر

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” خطتها التشغيلية خلال بطولة كأس العالم 2022، والتي تهدف لتحقيق أعلى مستويات الدعم والمؤازرة الجماهيرية للمنتخب الأول لكرة القدم.
وقالت “سار” إنها ستخصص المزيد من الرحلات الإضافية لمشجعي المنتخب بحيث تصل سعتها المقعدية إلى 114 ألف مقعد خلال أيام مباريات المنتخب، وسيجري تسييرها من الرياض والدمام وبقيق باتجاه الهفوف والعكس، مع إتاحة إمكانية الاستفادة من عروض التوفير التي تصل إلى 50% في حال الحجز المسبق.
وأوضحت أن السعة المقعدية لرحلاتها المتوجهة من الدمام وبقيق والرياض إلى الهفوف تبلغ نحو 59 ألف مقعد، فيما تبلغ السعة المقعدية لرحلاتها القادمة من الهفوف إلى كل من الرياض وبقيق والدمام أكثر من 55 ألف مقعد.
ولفتت إلى أن أولى الرحلات ستنطلق يوم الثلاثاء 22 نوفمبر، حيث تم تخصيص 4 رحلات عودة عقب المباراة الأولى للمنتخب مع نظيره الأرجنتيني، إضافةً لإطلاق أربع رحلات من الدمام والرياض إلى الهفوف، تتبعها رحلتان للعودة يوم السبت 26 نوفمبر لنقل الجماهير المؤازرة للمنتخب أمام نظيره البولندي. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن خطة التشغيل ستُختتم يوم الخميس 30 نوفمبر، حيث المباراة الثالثة للمنتخب مع نظيره المكسيكي، حيث خصصت “سار” 6 رحلات للذهاب من الدمام والرياض إلى الهفوف، ليجري تعزيزها بـ 5 رحلات للإياب في ذلك اليوم.