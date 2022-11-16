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جديد المحليات > انضمام مجموعة تداول السعودية إلى ثلاثة مؤشرات تابعة لمجموعة فوتسي راسل
16/11/2022   4:48 م

انضمام مجموعة تداول السعودية إلى ثلاثة مؤشرات تابعة لمجموعة فوتسي راسل

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أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (“المجموعة”)، الرائدة في مجال الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن انضمامها إلى ثلاثة مؤشرات عالمية تابعة لمجموعة فوتسي راسل، المزود الرائد عالمياً للمؤشرات والتحليلات وحلول البيانات.

واعتباراً من تاريخ اليوم، سيتم ضمّ مجموعة تداول السعودية إلى مؤشرات (FTSE All-World Index) و(FTSE Global Mid Cap Index) و(FTSE Emerging Index). وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الطرح الثانوي لأسهم المجموعة من قبل صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق”)، حيث ساهمت هذه الصفقة في زيادة الأسهم الحرة المتداولة للشركة وتعزيز مستويات السيولة في السوق للمستثمرين المحليين والدوليين. وفق “أخبار 24”.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن يوم الأحد 13، نوفمبر 2022م عن إتمام بيع جزء من حصته في مجموعة تداول السعودية بنجاح من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع. وقام الصندوق ببيع 12,000,000 سهم تمثل 10% من الأسهم المملوكة له في الشركة. وبلغ حجم الطرح 2.3 مليار ريال سعودي وهو يعتبر ثاني أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرّع على الإطلاق في السوق السعودية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتبلغ حصة الصندوق المتبقية بعد البيع 72,000,00 سهماً أو 60% من رأس مال الشركة.

انضمام مجموعة تداول السعودية إلى ثلاثة مؤشرات تابعة لمجموعة فوتسي راسل

جديد المحليات
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