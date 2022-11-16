أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ(52) بكلية الملك فهد الأمنية.
وأشارت الإدارة إلى أن الأحد المقبل هو وقت التحضير للدورة، حسب المواعيد المرسلة، مشددةً على التقيد التام بيوم وساعة التحضير للدورة العسكرية.
وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج المرشحين للقبول النهائي عبر الدخول للموقع الإلكتروني على منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية . وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه يمكن التعرف على المستندات المطلوب اصطحابها عبر موقع أبشر توظيف .