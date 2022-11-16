ولي العهد يصل إلى كوريا في زيارة رسمية

وصل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الأربعاء)، إلى العاصمة الكورية سيئول في زيارة رسمية، قادما من إندونيسيا بعد رئاسته وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين.
وكان في استقبال ولي العهد بمطار القاعدة الجوية (سوينغ نام) رئيس وزراء كوريا السيد هان دوك سو، حيث أجريت لولي العهد مراسم استقبال رسمية، وعزف السلامان الملكي السعودي، والوطني الكوري، وتم استعراض حرس الشرف.
وعقد ولي العهد، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء كوريا، جرى خلالها، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وسبل تنميته وتعزيزه في مختلف المجالات.
وقد وصل في معية ولي العهد، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد ، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، والأمير سعود بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.
كما ضم الوفد المرافق، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، ونائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان بن محمد الطبيشي.
يُذكر أن الديوان الملكي أعلن في وقت سابق أن ولي العهد سيقوم بزيارة عدد من الدول الآسيوية، يلتقي خلالها قادتها وعدداً من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
#ولي_العهد يصل إلى العاصمة الكورية سيئول، وفي مقدمة مستقبليه رئيس وزراء #كوريا#ولي_العهد_في_كورياhttps://t.co/oNnHxO0ZPf pic.twitter.com/IXzAQVyJ41
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 16, 2022
#ولي_العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء #كوريا#ولي_العهد_في_كورياhttps://t.co/1HX8KR4jES pic.twitter.com/X22XaEVIOj
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 16, 2022
وفق “أخبار 24”.