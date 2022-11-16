يستهدف رفع مستوى جودة الحياة بالمدن.. “الحقيل” يدشن المتجر البلدي

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل اليوم (الأربعاء)، المتجر البلدي عبر منصة المدينة الرقمية “بلدي” في مؤتمر هيئة الحكومة الرقمية.
ويضم المتجر مزودي خدمات المدن من المكاتب الهندسية وغيرهم من مقدمي الخدمات البلدية، لتعزيز مبدأ الموثوقية لعملاء تلك الجهات من خلال إطلاعهم على تجارب المستفيدين، وآرائهم حول مستوى الخدمة مع تقييم المنشأة المنفذة لها.
ويهدف تدشين هذا المتجر إلى رفع مستوى جودة الحياة بالمدن، والذي يأتي ضمن جهود الوزارة للارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين.
ويتيح المتجر عددًا من الخدمات البلدية، التي تتمثل في تفويض الرخص التجارية، والتفويض في خدمات السكن الجماعي، والتفويض في الخدمات الإنشائية، على أن تُقدم تلك الخدمات عبر عدد من الشركاء مع الأمانات والبلديات والجهات الحكومية ذات العلاقة ومزودي خدمات المدن المعتمدين من القطاع الخاص.وفق “أخبار 24”.
ويسهم المتجر في ابتكار تجربة مختلفة من خلال حصول طالبي الخدمات عليها في أيّ وقت ومن أيّ مكان بطريقة مبتكرة ومتطورة، بحيث تمكّن المستفيد من تقديم طلب الخدمة لدى المنشآت الموجودة لاختيار العرض الذي يناسب تطلعاته وميزانيته المالية، وبعد الاتفاق على الشروط بين الطرفين يستوجب حصول مقدّم الخدمة على تفويض العميل الذي سَتُنَفّذ له الخدمة.