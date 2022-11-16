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جديد المحليات > “الموسيقى” ترعى النسخة الثانية من مؤتمر XP بالرياض
16/11/2022   10:07 م

“الموسيقى” ترعى النسخة الثانية من مؤتمر XP بالرياض

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أعلنت هيئة الموسيقى، اليوم (الأربعاء)، عن رعايتها للنسخة الثانية من مؤتمر “XP” للموسيقى، والذي سيقام خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري في حي جاكس الثقافي بمحافظة الدرعية.

ويسعى المؤتمر الذي يقام سنوياً في الرياض إلى تطوير صناعة الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط؛ وذلك عبر 4 محاور أساسية: الموهبة، والمشهد، والتأثير، والابتكار، إضافة إلى تقديمه باقة واسعة من المبادرات والندوات الحوارية، وورش العمل الإبداعية.

ويشهد المؤتمر على مدار 3 أيام متتالية، مجموعة من المبادرات المصاحبة المتمثلة في ورش العمل إكستشينج، وجلسات الديمو، ومقهى أسطوانات الفينيل، وجلسات التواصل، بالإضافة إلى بودكاست إكس بي آير، إكس بيرفورم للمواهب، وغيرها.وفق “أخبار 24”.

“الموسيقى” ترعى النسخة الثانية من مؤتمر XP بالرياض

جديد المحليات
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