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جديد المحليات > “تطوير الدرعية” توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع “نادي الصقور”
16/11/2022   10:07 م

“تطوير الدرعية” توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع “نادي الصقور”

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وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع نادي الصقور السعودي بهدف تعزيز التعاون في كافة المجالات المشتركة التي تخدم مختلف القطاعات المتعلقة بالتراث التاريخي والتقاليد المرتبطة بثقافة الصيد بالصقور.

ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من أهمية التنسيق بين الطرفين ولرغبتهما في توسيع مجالات التعاون، التي تشمل: مشاريع ومبادرات مشتركة بين الطرفين بهدف تعزيز الموروث الثقافي والتراثي.

وقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية السيد جيري إنزيريلو، والرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي الأستاذ حسام الحزيمي.

وأوضح إنزيريلو أن أوجه التعاون تتضمن تطوير مركز للصقور ضمن مخطط مشروع بوابة الدرعية، يشمل: تقديم الاستشارات والتوصيات المتخصصة للمركز من الرؤية والمحتوى والعناصر التقنية والفنية، إلى جانب إنتاج فعاليات وبرامج تركز على التعليم والتراث والثقافة المتعلقة بالصقارة.

من جانبه بيَن الحزيمي أن الطرفين سيتعاونان في الحفاظ على الموروث الخاص بالصقور وإبرازه عبر تطوير وتنفيذ برامج تربوية وثقافية وتراثية، وإقامة الفعاليات، ورفع مستوى المعرفة بهواية الصقور، وتقديم برامج لتحفيز الجيل الجديد على المشاركة في هذه الهواية.

"تطوير الدرعية" توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع "نادي الصقور"

"تطوير الدرعية" توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع "نادي الصقور"

"تطوير الدرعية" توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع "نادي الصقور"

"تطوير الدرعية" توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع "نادي الصقور"

وفق “أخبار 24”.

“تطوير الدرعية” توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع “نادي الصقور”

جديد المحليات
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