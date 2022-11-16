نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مستشفى صحة الافتراضي يحقق جائزة الحكومة الرقمية كأفضل تقنية ناشئة
16/11/2022   10:07 م

مستشفى صحة الافتراضي يحقق جائزة الحكومة الرقمية كأفضل تقنية ناشئة

+ = -
534

حققت وزارة الصحة، ممثلةً بمستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار، جائزة الحكومة الرقمية عن فئة أفضل استخدام للتقنيات الناشئة في مجال التحول الرقمي، والمخصصة للجهات الحكومية المميزة.

جاء ذلك خلال ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الأولى، والذي يأتي تحت شعار “نحو أفق رقمي واعد” بالرياض.

وقدَمت الوزارة ممثلةً في المستشفى الافتراضي جهودًا مميزة في سبيل تقديم خدمات الرعاية الصحية الافتراضية، وتسهيل إجراءات الوصول إليها، حيث يُعد المستشفى الافتراضي إحدى المبادرات ذات الأولوية في برنامج التحول الصحي.

ويعد مستشفى صحة الافتراضي الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأكبر عالمياً من حيث عدد المستشفيات المرتبطة به، حيث بلغت أكثر من 152 مستشفى.وفق “أخبار 24”.

وأجرى نحو 13 عملية جراحة قلب عن بعد، ووصل في معدل التدخل الطبي للجلطات الدماغية إلى 33 دقيقة، كما أسهم في تقليل مكوث مرضى فشل القلب في المستشفيات بنسبة تصل إلى 40%.

مستشفى صحة الافتراضي يحقق جائزة الحكومة الرقمية كأفضل تقنية ناشئة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885236822.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.