لمتابعة استعدادات كأس العالم.. غرفة العمليات المشتركة لمطارات القابضة تعقد اجتماعها الدوري

عقدت غرفة العمليات المشتركة الخاصة بكأس العالم لشركة مطارات القابضة، اليوم (الأربعاء)، اجتماعها برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة سليمان بن أحمد البسام، وبحضور الشركات التابعة وبعض الجهات الحكومية.
وحضر الاجتماع شركة مطارات الرياض، ومطارات جدة، ومطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني، وممثلون من جهات حكومية مثل المديرية العامة للجوازات، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للنقل، بالإضافة إلى الجهات الأمنية والناقلات الجوية والخدمات الأرضية.
ويهدف الاجتماع إلى الإشراف والمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط التشغيلية المعدة من قبل شركة مطارات القابضة، والتي تسهم في تحسين تجربة المسافر واتخاذ القرارات العاجلة لتذليل العقبات لجمهور كأس العالم.
وتناول جهود الاستعداد لكأس العالم وجاهزية المطارات والجهات العاملة، بما يضمن تقديم أفضل خدمة للمواطنين والمقيمين والسياح الراغبين في حضور مباريات وفعاليات كأس العالم في قطر 2022.
وتتكون غرفة العمليات المشتركة من شركة مطارات القابضة ومنظومتها عبر ممثلي مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، و مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم، بالإضافة إلى الجهات الأمنية، ووزارة الرياضة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للجوازات، وغيرها من الجهات.
وفق “أخبار 24”.