للاستفادة من الخدمات الرقمية.. “سدايا” توضح خطوات تفعيل تطبيق “نفاذ”

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، اليوم الأربعاء، عن إتاحة خيار إضافي للمستخدمين يتعلق بتطبيق “نفاذ” أحد منتجات منصة النفاذ الوطني لإدارة الوصول للهوية الرقمية الوطنية.
وأوضحت أن التطبيق طُور ليُوفر تجربة سلسة وميسّرة حيث يمكن للمستخدمين التحقق من هوياتهم للاستفادة من مختلف الخدمات الرقمية المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة بمنصة النفاذ الوطني.
وأضافت أنه يُمكِن تفعيل تطبيق “نفاذ” بعد تحميله من متاجر App Store)) وGoogle Play)) وApp Gallery)) باتباع الخطوات التالية: إدخال رقم الهوية وكلمة المرور المستخدمة في النفاذ الوطني الموحد، ثم إدخال رقم التحقق المرسل إلى جوال المستخدم.
وبينت أنه يلزم إنشاء رمز شخصي خاص بالتطبيق، ثم يتم التحقق من الهوية بمطابقتها بالسمات الحيوية، حيث يُمكن للمستخدم تفعيل التطبيق في غضون دقيقة واحدة، ونحو 20 ثانية فقط لمعالجة الطلب الواحد.وفق “أخبار 24”.
ويأتي التطبيق داعماً لمنظومة التحول الرقمي ومستكملاً لسلسلة نجاحات منتجات إدارة الوصول للهوية الرقمية الوطنية عبر منصة النفاذ الوطني، وامتداداً لجهود وزارة الداخلية بإتاحة ما يزيد على 26 مليون هوية رقمية للأفراد على المنصة.
خيار إضافي يتيحه الآن #تطبيق_نفاذ من #سدايا للتحقق من هويات المستخدمين المفعّلة في منصة أبشر، والوصول للخدمات المقدمة عبر منصة النفاذ الوطني بسهولة وأمان وموثوقية. https://t.co/vrO4VmX3O8
— الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (@NCA_KSA) November 16, 2022