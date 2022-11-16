مطارا جدة والدمام يستعدان لاستقبال رحلات مشجعي المونديال بقطر

تستعد المملكة لاستقبال الراغبين في حضور مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، والمقرر إقامتها في دولة قطر خلال الفترة من 18 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل، عن طريق تهيئة مطارات جدة والدمام لاستضافة المشجعين.
وشملت هذه الاستعدادات تنظيم شركة مطارات جدة رحلات مجدولة وترددية يومية، وزيادة الحركة التشغيلية للرحلات من مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى الدوحة بقطر.
وخصصت شركة مطارات جدة الصالة (1) للرحلات المجدولة “المعتادة” لمشجعي كأس العالم، في حين تم تخصيص مجمع صالات الحج والعمرة للرحلات الترددية اليومية، وتم توفير التسهيلات من خدمات نقل الجماهير عبر حافلات مخصصة وفريق للإجابة عن الاستفسارات.
وسيتم استقبال المشجعين المغادرين على الرحلات الترددية اليومية إلى مجمع صالات الحج، حيث يتم التأكد من وجود بطاقة “هيّا” الرقمية أو المطبوعة، وجواز السفر وبطاقة صعود الطائرة، والتأكد من مطابقة نوع الرحلة بالوجهة المحددة في الحجز.
وستنطلق الرحلات من خلال 3 ناقلات جوية (الخطوط الجوية السعودية وطيران ناس والخطوط الجوية القطرية) لتوفير خيارات سفر متنوعة، حيث سيتمكن حاملو بطاقة هيّا من المشجعين من حضور المونديال عبر الرحلات الترددية اليومية والرحلات المجدولة المعتادة.
وتنظم مطارات جدة العديد من الأنشطة والفعاليات لإثارة الحماس بين المسافرين وعشاق كرة القدم حيث تم تزيين مداخل الصالة 1 بألوان شعار المنتخب السعودي، بالإضافة إلى توفير منصة التصوير الذاتي وعدسات السناب شات بصور اللاعبين، إلى جانب لعبة التوقعات لنتائج المباريات، التي سيقدم خلالها جوائز قيمة تتمثل في أجهزة أيفون مقدمة للفائزين.
وستقام في مجمع صالات الحج والعمرة عدة فعاليات حيث تم تخصيص منطقة للفعاليات ومنطقة للتصوير واستعراض أنشطة كرة القدم تحتوي على مجسمات للاعبين، وكذلك مجسم كرة قدم، بالإضافة إلى 4 أنواع من ألعاب التوقعات الخاصة بالمباريات، كما تم توفير منطقة مخصصة للجمهور تضم 8 مطاعم وكافيهات إلى جانب الخدمات الأساسية والمرافق العامة لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.
من ناحية أخرى، استعدت مطارات الدمام لاستقبال الجماهير الراغبين في حضور مباريات بطولة كأس العالم لهذا العام؛ وفقاً للخطة التشغيلية المعتمدة، بمشاركة فريق لخدمة العملاء مكون من 200 موظف وذلك للتوجيه والإرشاد وتلبية احتياجات المسافرين.
وكشفت مطارات الدمام أن رحلة جماهير المونديال تبدأ من منطقة مواقف الفترات الطويلة التي تستوعب أكثر من 3000 مركبة، ثم الانتقال بالحافلات الترددية من منطقة المواقف إلى مبنى المطار عبر بوابة (5)، إلى جانب تخصيص منطقة انتظار للمشجعين في طابق الشرفة بالمنطقة المفتوحة التي تستوعب حوالي 1000 مسافر.
وتنظم مطارات الدمام عدداً من الأنشطة والفعاليات لكل الفئات السنية والألعاب الافتراضية لإضافة الإثارة والحماس لدى المشجعين أثناء الانتظار، كما تم إنشاء نقطة لفحص وتدقيق الوثائق في منطقة الانتظار، ونقطة أخرى لفحص وتدقيق الوثائق قبل الصعود إلى الطائرة، فيما خصصت بوابات للطائرات الناقلة إلى الدوحة وهم 16، 17 و27، إلى جانب بوابة 21 للمواقف البعيدة، مؤكدةً أنها ستسخر كل إمكانياتها لتحقيق تجربة سفر سلسة ومميزة للمسافرين عبر مطار الملك فهد الدولي؛ دعماً لجماهير كرة القدم المسافرين عبر المطار.
وفق “أخبار 24”.